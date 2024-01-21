ASRock выпустила в Европе видеокарты Radeon RX 7900 GRE по цене от €579

Компания ASRock готовится к выпуску на рынке Европы видеокарт Radeon RX 7900 Golden Rabbit Edition, которые прежде были доступны исключительно в Китае. Производитель анонсировал две модели, отличающиеся друг от друга габаритами, частотой GPU в режиме Boost, а также стоимостью. Источник изображения: videocardz.com

Источник: 3dnews.ru