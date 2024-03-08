Ассоциация K-D Lab открыла код игрового движка qdEngine

Ассоциация K-D Lab открыла исходный код игрового движка qdEngine, предназначенного для создания квестов. Весь код, за исключением сторонних библиотек, опубликован под лицензией GPLv3. Движок поддерживает платформу Windows 10 и может быть протестирован с ресурсами из игры «Похождения бравого солдата Швейка».
На основе опубликованного движка были созданы следующие игры:
- Братья Пилоты 3D. Дело об Огородных вредителях
- Братья Пилоты 3D-2. Тайны Клуба Собаководов
- Братья Пилоты. Обратная сторона Земли
- Карлик Нос
- Мама не горюй
- Ну, погоди! Выпуск 3. Песня для зайца
- Похождения бравого солдата Швейка
- Три маленькие белые мышки. Визит Морской крысы
- Три маленькие белые мышки. День рождения морской крысы
Источник: opennet.ru