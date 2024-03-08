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Ассоциация K-D Lab открыла код игрового движка qdEngine

Ассоциация K-D Lab открыла исходный код игрового движка qdEngine, предназначенного для создания квестов. Весь код, за исключением сторонних библиотек, опубликован под лицензией GPLv3. Движок поддерживает платформу Windows 10 и может быть протестирован с ресурсами из игры «Похождения бравого солдата Швейка».

На основе опубликованного движка были созданы следующие игры:

  • Братья Пилоты 3D. Дело об Огородных вредителях
  • Братья Пилоты 3D-2. Тайны Клуба Собаководов
  • Братья Пилоты. Обратная сторона Земли
  • Карлик Нос
  • Мама не горюй
  • Ну, погоди! Выпуск 3. Песня для зайца
  • Похождения бравого солдата Швейка
  • Три маленькие белые мышки. Визит Морской крысы
  • Три маленькие белые мышки. День рождения морской крысы

Источник: opennet.ru

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