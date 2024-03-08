Ассоциация K-D Lab открыла код игрового движка qdEngine

Ассоциация K-D Lab открыла исходный код игрового движка qdEngine, предназначенного для создания квестов. Весь код, за исключением сторонних библиотек, опубликован под лицензией GPLv3. Движок поддерживает платформу Windows 10 и может быть протестирован с ресурсами из игры «Похождения бравого солдата Швейка».

На основе опубликованного движка были созданы следующие игры:

Братья Пилоты 3D. Дело об Огородных вредителях

Братья Пилоты 3D-2. Тайны Клуба Собаководов

Братья Пилоты. Обратная сторона Земли

Карлик Нос

Мама не горюй

Ну, погоди! Выпуск 3. Песня для зайца

Похождения бравого солдата Швейка

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Источник: opennet.ru