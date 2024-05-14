Компания HONOR, известная в первую очередь мобильной электроникой — смартфонами и лэптопами, вырастила целую плеяду сопутствующих продуктов. Под брендом HONOR CHOISE предлагается уже огромное множество самых разных продуктов, от беспроводных наушников до роботов-пылесосов

Источник: 3dnews.ru