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Ассортимент HONOR CHOICE — от беспроводных наушников до роботов-пылесосов

Ассортимент HONOR CHOICE — от беспроводных наушников до роботов-пылесосовКомпания HONOR, известная в первую очередь мобильной электроникой — смартфонами и лэптопами, вырастила целую плеяду сопутствующих продуктов. Под брендом HONOR CHOISE предлагается уже огромное множество самых разных продуктов, от беспроводных наушников до роботов-пылесосов
Источник: 3dnews.ru

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