Некоторое время назад в журнале The Astrophysical Journal вышла статья, в которой приводятся обоснования методики поиска пригодных для жизни землеподобных экзопланет. Разработчики проекта LIFE (Large Interferometer For Exoplanets) на примере спектральных сигнатур Земли в ближнем инфракрасном диапазоне доказали, что они смогли бы определить пригодность нашей планеты к жизни с расстояния в 30 световых лет. Источник изображения: ETH Zurich / LIFE initiative

Источник: 3dnews.ru