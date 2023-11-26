Астрономы открыли самую бесхозную новую — она полыхнула в гало Туманности Андромеды

Астрономы из Ливерпульского университета им. Джона Мурса пронаблюдали вспышку новой (nova) — звезды, яркость которой резко возрастает и медленно возвращается к исходному состоянию. Это оказалась самая «бесхозная» из обнаруженных новых — она удалена от родительской галактики Туманность Андромеда на 150 тыс. световых лет. На подобной дальности новые ещё не наблюдались. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 2.2 / 3DNews

Источник: 3dnews.ru