Астрономы сообщили об открытии сотен мёртвых звёзд, пульсирующих гамма-излучением

Группа учёных сообщила о публикации третьего каталога, собранного на основе данных космического гамма-телескопа им. Ферми. За 15 лет работы телескоп открыл около 300 гамма-пульсаров, начиная с открытия первого такого объекта в 2008 году. Получившаяся выборка пульсаров может помочь пролить свет на эволюцию звёзд и обеспечит нам навигацию в глубоком космосе. Пульсар в Парусах в представлении художника. Источник изображения: Science Communication Lab for DESY

Источник: 3dnews.ru