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ASUS ещё раз увеличила гарантию на выгорание OLED-мониторов — теперь до трёх лет, но только для одной модели

Недавно ASUS объявила, что до двух лет продлевает гарантию от выгорания экрана для OLED-мониторов серии ROG. Вслед за этим MSI сообщила, что для своей последней линейки OLED-мониторов готова предложить гарантию до трёх лет. У ASUS не оставалось иного выбора, кроме как пойти на аналогичную меру. Источник изображения: asus.com
Источник: 3dnews.ru

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