Asus представила флагманский БП ROG Thor 1600W Titanium III с магнитным OLED-экраном и портативный ИБП ROG Mjolnir

Компания Asus представила ROG Thor 1600W Titanium III — флагманский блок питания, поддерживающий новейшие стандарты питания. В отличие от предшественника, который не имел собственного 12+4-контактного разъёма для видеокарт, новый ROG Thor III таким разъёмом оснащён. Источник изображений: Asus

Источник: 3dnews.ru