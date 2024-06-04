Asus представила игровой роутер ROG Rapture GT-BE19000 — Wi-Fi 7, до 19 Гбит/с и три диапазона

Компания Asus представила игровой трёхдиапазонный маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000 с поддержкой Wi-Fi 7, включая частотный диапазон 6 ГГц. Новинка получила восемь WLAN-антенн, поддерживает конфигурации MIMO 4×4, модуляцию 4096 QAM и ширину каналов 320 МГц. Благодаря этому его совокупная пропускная способность составляет почти 19 Гбит/с. Источник изображений: Asus

Источник: 3dnews.ru