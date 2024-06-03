Asus представила первые видеокарты серии Prime — они соответствуют требованиям Nvidia SFF-Ready

Компания Asus представила первые видеокарты в рамках своей серии продуктов Prime — дебютировали модели GeForce RTX 4060 Ti Prime, RTX 4070 Prime и RTX 4070 Super Prime. Все новинки выпущены в рамках инициативы SFF-Ready Enthusiast GeForce Card компании Nvidia, предлагающей сборку мощных игровых систем в компактных компьютерных корпусах. Источник изображений: Asus

Источник: 3dnews.ru