Компания Asus наконец официально представила обновлённую портативную игровую консоль ROG Ally X, которая «была создана с учётом отзывов пользователей». Новинка получила больше памяти, которая к тому же стала быстрее, но что ещё важнее, производитель серьёзно увеличил время автономной работы консоли. Также был слегка обновлён дизайн приставки, за счёт чего повысилась эргономика. Источник изображений: Nvidia

Источник: 3dnews.ru