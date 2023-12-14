ASUS представила тонкий ноутбук ZenBook 14 OLED на чипе Intel Core Ultra с автономностью более чем на 15 часов

Intel сегодня официально представила процессоры Core Ultra, оснащённые ИИ-ускорителем, а производители ноутбуков уже анонсировали устройства на базе новых чипов. В число первых вошла компания ASUS, представившая компактный ноутбук ZenBook 14 OLED (UX3405) с металлическим корпусом, который стал на 5 % компактнее по сравнению с моделью предыдущего поколения. Весит устройство всего 1,28 кг. Источник изображений: tomshardware.com

Источник: 3dnews.ru