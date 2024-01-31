ASUS представила видеокарту GeForce RTX 4080 Super Noctua OC Edition с большими и тихими вентиляторами

Компании ASUS и Noctua в рамках продолжающегося сотрудничества представили видеокарту GeForce RTX 4080 Super Noctua OC Edition. Новинка оснащена системой охлаждения, в состав которой входят два 120-мм фирменных вентилятора Noctua NF-A12x25 с низким уровнем шума и высокой эффективностью. Источник изображений: ASUS / Noctua

Источник: 3dnews.ru