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Asus представит на Computex 2024 консоль ROG Ally 2024, блок питания Thor 1600 III, ИБП Mojlonir и многое другое

Asus намеревается представить на выставке Computex 2024 множество новых продуктов, охватывающих различные сегменты и сферы применения: ноутбуки, периферийные устройства, комплектующие и обновлённую ROG Ally — но не видеокарты серии Nvidia GeForce RTX 50, передаёт ресурс VideoCardz. Источник изображения: asus.com
Источник: 3dnews.ru

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