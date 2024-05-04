Asus представит на Computex 2024 консоль ROG Ally 2024, блок питания Thor 1600 III, ИБП Mojlonir и многое другое

Asus намеревается представить на выставке Computex 2024 множество новых продуктов, охватывающих различные сегменты и сферы применения: ноутбуки, периферийные устройства, комплектующие и обновлённую ROG Ally — но не видеокарты серии Nvidia GeForce RTX 50, передаёт ресурс VideoCardz. Источник изображения: asus.com

Источник: 3dnews.ru