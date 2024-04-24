Asus увеличила гарантию на консоли ROG Ally в ответ на массовые поломки кардридеров

Портативная игровая консоль Asus ROG Ally пользуется немалой популярностью, но имеет серьёзный аппаратный недостаток. Дело в том, что устройство чтения карт памяти microSD расположено вблизи одного из вентиляционных отверстий, предназначенных для отвода тепловой энергии, из-за чего при перегреве может выйти из строя сам кардридер или карта памяти. На этом фоне Asus решила продлить срок гарантийного обслуживания ROF Ally для пользователей из США до двух лет с даты покупки. Источник изображений: hothardware.com

Источник: 3dnews.ru