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ASUS выпустила видеокарту ProArt GeForce RTX 4060 OC со слишком большой системой охлаждения

Компания ASUS выпустила видеокарту ProArt GeForce RTX 4060. Новинка оснащена массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами и высотой в два с половиной слота расширения, явно излишней для графического ускорителя такого уровня. Источник изображений: ASUS
Источник: 3dnews.ru

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