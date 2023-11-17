ASUS выпустила видеокарту ProArt GeForce RTX 4060 OC со слишком большой системой охлаждения

Компания ASUS выпустила видеокарту ProArt GeForce RTX 4060. Новинка оснащена массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами и высотой в два с половиной слота расширения, явно излишней для графического ускорителя такого уровня. Источник изображений: ASUS

Источник: 3dnews.ru