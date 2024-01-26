ASUS заявила о планах выпустить второе поколение портативной консоли ROG Ally в этом году

Компания ASUS планирует в 2024 году выпустить второе поколение портативной игровой консоли ROG Ally. Об этом в интервью с индийским изданием Techlusive поделился глава игрового направления ASUS в Индии Арнольд Су (Arnold Su). Источник изображения: ASUS

Источник: 3dnews.ru