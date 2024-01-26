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ASUS заявила о планах выпустить второе поколение портативной консоли ROG Ally в этом году

Компания ASUS планирует в 2024 году выпустить второе поколение портативной игровой консоли ROG Ally. Об этом в интервью с индийским изданием Techlusive поделился глава игрового направления ASUS в Индии Арнольд Су (Arnold Su). Источник изображения: ASUS
Источник: 3dnews.ru

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