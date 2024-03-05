Атомное облако: AWS приобрела гигаваттный кампус ЦОД, запитанный от АЭС

Облачный гигант Amazon Web Services (AWS) приобрёл у Talen Energy Corporation кампус ЦОД, строящийся у атомной электростанции Susquehanna в Пенсильвании (США). По данным Datacenter Dynamics, ещё на минувшей неделе Talen объявила о продаже кампуса «крупному облачному провайдеру». В презентации для инвесторов было раскрыто, что речь идёт об AWS. Кампус Cumulus Data площадью более 485 га впервые анонсировали ещё в 2021 году — он находится в непосредственной близости от принадлежащей Talen АЭС мощностью 2,5 ГВт. Компания начала строительство в 2021 году и завершила первый объект гиперскейл-уровня на 28,9 тыс. м2 и 48 МВт в 2023 году. Параллельно возводилась отдельная ферма для криптомайнинга для компании TeraWulf, но она, похоже, не является частью сделки с Amazon.

Источник: 3dnews.ru