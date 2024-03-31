AT&T подтвердила утечку данных 73 млн клиентов

Один из крупнейших американских операторов связи AT&T подтвердил утечку данных своих абонентов, хотя в течение нескольких недель отрицал этот факт. Пусть оператор и продолжает утверждать, что нет никаких свидетельств взлома его систем, теперь он раскрыл, что утёкшие данные принадлежат 73 млн его нынешних и бывших клиентов. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru