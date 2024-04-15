Аудитория кооперативного хоррора The Outlast Trials превысила 2 млн игроков

Канадская студия Red Barrels выпустила новый трейлер The Outlast Trials с отдельными цитатами журналистов, которые успели познакомиться с финальной версией игры. В описании под роликом разработчики раскрыли информацию о размерах аудитории кооперативного хоррора. Источник изображения: Red Barrels

Источник: 3dnews.ru