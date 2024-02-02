Сервис микроблогов Threads компании M**a стремительно набирает популярность. Гендиректор M**a Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил во время отчёта о финансовых результатах за IV квартал 2023, что аудитория площадки уже насчитывает 130 млн активных пользователей в месяц, тогда как в III квартале их было на 30 млн меньше. Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru