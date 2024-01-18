AVerMedia выпустила карты видеозахвата Live Streamer Ultra HD и Live Gamer 4K 2.1 — последняя получила HDMI 2.1

Компания AVerMedia представила карты захвата видеопотока Live Gamer 4K 2.1 и Live Streamer Ultra HD. Обе новинки выполнены в формате карт расширения PCIe и обе поддерживают работу с видео в разрешении 4K (3840 × 2160 пикселей). А первая из новинок, к тому же, выделяется поддержкой интерфейса HDMI 2.1. Live Gamer 4K 2.1. Источник изображений: AVerMedia

Источник: 3dnews.ru