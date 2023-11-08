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Австралийский регулятор подтвердил существование загадочной Silent Hill: The Short Message и раскрыл новые подробности игры

В ожидании полноценного анонса загадочная Silent Hill: The Short Message засветилась на сайте уже третьей рейтинговой организации после южнокорейской и тайваньской — речь идёт об австралийской Australian Classification Board (ACB). Источник изображений: Konami
Источник: 3dnews.ru

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