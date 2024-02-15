Автоматический разгон до 6,2 ГГц и энергопотребление 410 Вт — Intel готовит отборный чип Core i9-14900KS

Компания Intel готовит к выпуску отборный флагманский процессор Core i9-14900KS, способный автоматически разгоняться до частоты 6,2 ГГц. Согласно утечкам, чип может потреблять более 400 Вт мощности при пиковой нагрузке. В продаже новинка ожидается в марте. Источник изображения: VideoCardz

Источник: 3dnews.ru