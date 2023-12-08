Автор GnuPG основал LibrePGP, форк стандарта OpenPGP

Вернер Кох (Werner Koch), основной разработчик и создатель проекта GnuPG (GNU Privacy Guard), основал проект LibrePGP, сосредоточенный на развитии обновлённой спецификации, альтернативной стандарту OpenPGP. Форк был создан в ответ на изменения, намеченные рабочей группой IETF для внесения в следующее обновление спецификации OpenPGP (RFC-4880) и воспринятые Кохом как сомнительные с точки зрения сохранения совместимости и обеспечения безопасности. Поддержавшие форк разработчики проектов GnuPG, RNP (реализация OpenPGP от Thunderbird) и Gpg4win опасаются, что намеченные изменения окажутся губительны для существующих внедрений приложений на базе OpenPGP, пользователи которых рассчитывают на стабильность спецификации в длительной перспективе и не готовы мириться с изменениями, нарушающими совместимость.

LibrePGP включает полезные улучшения, последние годы развивавшиеся для будущего варианта спецификации OpenPGP, но при этом исключает изменения, негативно влияющие на обеспечение совместимости. Например, по сравнению с действующим стандартом RFC-4880 в LibrePGP приняты такие возможности, как:

Поддержка алгоритма шифрования Camellia (RFC-5581),

Расширения ECC (Elliptic Curve Cryptography) для OpenPGP (RFC-6637).

Обязательная поддержка хэшей SHA2-256 (SHA-1 и MD5 отнесены к категории не рекомендованных, а возможность расшифровки данных без версификации целостности отнесена к категории полностью устаревших).

Увеличение до 256 бит размера проверочного слепка (fingerprint).

Поддержка схемы цифровых подписей EdDSA и эллиптических кривых BrainpoolP256r1, BrainpoolP384r1, BrainpoolP512r1, Ed25519, Curve25519, Ed488 и X448.

Поддержка алгоритма CRYSTALS-Kyber, устойчивого к подбору на квантовых компьютерах.

Поддержка режимов аутентифицированного шифрования OCB (Offset codebook mode).

Реализация пятой версии формата цифровых подписей с защитой метаданных.

Поддержка расширенных субпакетов с цифровыми подписями.

Основные элементы критики новой спецификации OpenPGP:

Рабочая группа IETF вместо постепенного инкрементального обновления спецификации попыталась заново переизобрести стандарт и внести в него значительные изменения, нарушающие совместимость.

Навязывание поддержки симметричного режима шифрования GCM (Galois/Counter Mode), который трудно реализовать правильно, игнорируя при этом режим OCB (Offset codebook mode), патенты на который истекли несколько лет назад.

Добавление опциональных пакетов со случайным добавочным заполнением для защиты от анализа трафика. По мнению создателей LibrePGP, подобные пакеты с непроверяемым начальным случайным заполнением создают угрозу использования для создания скрытых каналов передачи данных и обхода систем предотвращения утечек данных. Ранее идея включения добавочного заполнения отвергалась, как являющаяся объектом не уровня шифрования, а уровня приложения.

Применение модифицированной схемы шифрования ECDH (изменение формата OID), вместо использования уже описанного в RFC-6637 и реализованного в PGP и GnuPG варианта.

Удаление некоторых используемых на практике возможностей, таких как классический метод отзыва ключей, флаг «m» для пометки MIME-данных и флаг «t» для отделения текстовых данных от бинарных (на смену флагу «t» пришёл флаг «u» для текста в кодировке UTF-8).

Отказ включать в новый формат подписей защиту метаданных подписанного файла (например, можно не нарушая подписи изменить имя файла).

Сомнительная возможность добавления «соли» к подписям (Salted signature) для усиления защиты от коллизионных атак с заданным префиксом. Значение с солью может использоваться как неотключаемый скрытый канал для передачи 32 байт данных в подписи.

Смещение стандарта в сторону основного использования для online-коммуникации, игнорируя потребности для длительного хранения данных.

Сторонники OpenPGP уже опубликовали критику на критику. В итоге, если не удастся найти компромисс раскол может привести к нарастанию несовместимостей в реализациях OpenPGP/LibrePGP. Частично для решения этой проблемы разработчики OpenPGP зафиксировали пятую версию формата подписей в виде совместимом с LibrePGP и перешли к работе над шестой версией.



Источник: opennet.ru