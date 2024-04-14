Авторы грядущей космической стратегии Homeworld 3 напомнили о событиях предыдущих частей в новом видео

Разработчики из Blackbird Interactive выпустили новый трейлер Homeworld 3 с краткой историей вселенной космических стратегий. Ролик знакомит игроков с важными событиями предыдущих игр серии, включая приквел Homeworld: Deserts of Kharak. Источник изображения: Blackbird Interactive

Источник: 3dnews.ru