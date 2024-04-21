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AWS закрыла службу Snowmobile по транспортировке данных на фурах

Облачная платформа Amazon Web Services (AWS), по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, закрыла сервис Snowmobile, в рамках которого предлагались услуги по физической транспортировке огромных массивов данных на грузовиках. Теперь в семействе AWS Snow доступны только предложения Snowball и Snowcone. Служба Snowmobile была запущена в 2016 году. Идея заключалась в том, что клиенты могли перемещать свои данные в облако AWS на фурах, вместо использования традиционных сетевых каналов. В случае массивов, исчисляющихся петабайтами, это обеспечивало значительный выигрыш во времени.
Источник: 3dnews.ru

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