AWS закрыла службу Snowmobile по транспортировке данных на фурах

Облачная платформа Amazon Web Services (AWS), по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, закрыла сервис Snowmobile, в рамках которого предлагались услуги по физической транспортировке огромных массивов данных на грузовиках. Теперь в семействе AWS Snow доступны только предложения Snowball и Snowcone. Служба Snowmobile была запущена в 2016 году. Идея заключалась в том, что клиенты могли перемещать свои данные в облако AWS на фурах, вместо использования традиционных сетевых каналов. В случае массивов, исчисляющихся петабайтами, это обеспечивало значительный выигрыш во времени.

Источник: 3dnews.ru