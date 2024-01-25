Ажиотаж вокруг Vision Pro создали перекупщики — боты разместили тысячи предзаказов, обойдя защиту Apple

На прошлой неделе Apple открыла предзаказ на свою первую гарнитуру смешанной реальности Vision Pro стоимостью от $3500. Ожидаемо, спекулянты тут же набросились на новинку и оформили множество предзаказов, чтобы целью потом перепродать устройства по завышенной цене. Теперь же стало известно, что перекупщики использовали ботов и разместили тысяч предзаказов. Возможно, огромный первоначальный спрос на Vision Pro окажется пузырём, раздутым спекулянтами. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru