Baidu поселила свой ИИ в робота-гуманоида Walker S — он научился говорить, рассуждать и выполнять команды

Китайская компания UBTech заключила партнёрское соглашение с Baidu, чтобы наделить робота-гуманоида естественной речи и способностью рассуждать в реальном времени. UBTech успешно интегрировала мультимодальную платформу искусственного интеллекта ERNIE Bot от Baidu в своего нового промышленного человекообразного робота Walker S. Робот выполняет голосовые команды, комментирует свои действия, отвечает на вопросы и даже даёт советы. Источник изображений: UBTech

Источник: 3dnews.ru