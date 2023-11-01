Baidu запустила платную версию своего аналога ChatGPT за $8 в месяц

Китайский поисковый гигант Baidu запустил платную версию своего ИИ-чат-бота Ernie Bot, похожего на ChatGPT, передаёт издание South China Morning Post. Стоимость месячной подписки на Ernie Bot 4.0 составляет 59,9 юаней ($8,18). За оформление подписки с автоматическим продлением стоимость снижается до 49,9 юаней ($6,8) в месяц. Источник изображения: Xinhua

Источник: 3dnews.ru