Байден подписал закон о запрете TikTok в США, если ByteDance его не продаст

Президент США Джо Байден (Joe Biden) подписал законопроект, который запретит работу TikTok на территории США, если материнская китайская компания ByteDance не продаст приложение в течение девяти месяцев. Этот срок может быть продлён ещё на три месяца, если регулирующие органы увидят прогресс в исполнении требований о продаже. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru