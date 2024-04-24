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Байден подписал закон о запрете TikTok в США, если ByteDance его не продаст

Президент США Джо Байден (Joe Biden) подписал законопроект, который запретит работу TikTok на территории США, если материнская китайская компания ByteDance не продаст приложение в течение девяти месяцев. Этот срок может быть продлён ещё на три месяца, если регулирующие органы увидят прогресс в исполнении требований о продаже. Источник изображения: Pixabay
Источник: 3dnews.ru

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