Battlefield V побила свой рекорд пикового онлайна в Steam за счёт огромной скидки

Начавшаяся во вторник осенняя распродажа Steam не только принесла с собой тысячи скидок, но и вдохнула новую жизнь в Battlefield V — спустя пять лет после релиза военный шутер DICE побил свой рекорд пикового онлайна на площадке Valve. Источник изображения: Steam (Paleandor)

Источник: 3dnews.ru