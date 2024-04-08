Бэкдор в сетевых хранилищах D-Link, позволяющий выполнить код без аутентификации

В сетевых хранилищах D-Link выявлена проблема с безопасностью (CVE-2024-3273), позволяющая выполнить любые команды на устройстве, воспользовавшись предопределённой в прошивке учётной записью. Проблеме подвержены некоторые модели NAS производства D-Link, среди которых DNS-340L, DNS-320L, DNS-327L и DNS-325. Сканирование глобальной сети показало наличие более 92 тысяч активных устройств, подверженных уязвимости. Компания D-Link не намерена публиковать обновление прошивки с устранением проблемы, так как цикл поддержки устройств уже завершён. Пользователям рекомендуется заменить проблемные устройства на новые модели.

Проблема заключается в том, что к скрипту nas_sharing.cgi можно обратиться без прохождения аутентификации, указав логин «umessagebus» с пустым паролем и задав любую команду для исполнения в параметре «system», закодировав её в формате base64. Например «/cgi-bin/nas_sharing.cgi?user=messagebus&passwd=&cmd=15&system=команда».