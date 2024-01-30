Беларусь запустит цифровой рубль на открытом блокчейне Hyperledger Fabric

Компания «Центр банковских технологий», выступающая одним из разработчиков программных решений для Национального банка Республики Беларусь, приступила к созданию платформы цифрового рубля — третьей формы валюты в стране. В основу платформы ляжет открытый блокчейн Hyperledger Fabric, пишет «Экономическая газета». Источник изображения: nkostyshev / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru