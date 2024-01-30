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Беларусь запустит цифровой рубль на открытом блокчейне Hyperledger Fabric

Компания «Центр банковских технологий», выступающая одним из разработчиков программных решений для Национального банка Республики Беларусь, приступила к созданию платформы цифрового рубля — третьей формы валюты в стране. В основу платформы ляжет открытый блокчейн Hyperledger Fabric, пишет «Экономическая газета». Источник изображения: nkostyshev / unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

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