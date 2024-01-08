Беспилотные автомобили Waymo выпустят на скоростные автомагистрали Финикса

Компания Waymo, входящая в состав холдинга Alphabet, объявила, что её беспилотные автомобили теперь будут перемещаться не только по обычным дорогам, но и по автомагистралям. На начальном этапе проехаться на беспилотном авто смогут только сотрудники Waymo и их друзья, а после тестов передвигаться по автострадам смогут пассажиры, которые используют приложение Waymo One для заказа поездок за деньги. Источник изображения: Waymo

Источник: 3dnews.ru