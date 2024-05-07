Бета-версия ALT Mobile 20240425

ALT Mobile — проект, цель которого предоставить на мобильном устройстве полноценный Линукс, точно тот же Альт, что есть и на других устройствах, но с оболочкой и приложениями, поддерживающими мобильный интерфейс. Это не какая-то отдельная операционная система, не клон Android или Линукс на ядре и низкоуровневых компонентах Android, а самый обычный Альт Линукс.

Базовым принципом проекта является построение базовой системы полностью на свободном ПО, включая ядро и драйвера. Исключение возможно только для прошивок периферийных устройств (wifi, bluetooth, модем), но и здесь по возможности используются открытые решения.

Особенностью проекта является полностью открытая разработка: все исходные коды доступны в git: пакеты, сборочные сценарии образов.

В качестве базовой оболочки выбран phosh, ведутся работы и над другими оболочками, в частности, SWMO.

На данный момент поддерживаются телефоны на базе СнК rk3399 (pinephone pro), ведётся работа над другими СнК. Доступны образы для x86_64, aarch64, risc-v, которые можно использовать как в QEMU, так и на оборудовании, поддерживаемом стандартным ядром и загрузчиком.

Основные изменения в версии 20240425:

Исправлена проблема с bluetooth, который в предыдущем релизе не запускался автоматически.

Выполнен usrmerge.

Обновлены GNOME до версии 46.1, Phosh до 0.38.0, GTK до 4.14.3, и остальные пакеты до текущего актуального состояния в репозитории Сизиф.

Добавлено приложение для просмотра изображений loupe, которое хорошо адаптировано под мобильный интерфейс.

По умолчанию используются шрифты Abattis Cantarell, которые рекомендуются для Phosh и решают много проблем класса «не влазит в экран телефона».

Исправлена проблема с кодеками в Gnome Web (Epiphany): теперь видео и аудио корректно воспроизводятся.

Изменён брендинг на ALT Mobile Sisyphus.

И многие другие обновления, пришедшие с актуальной пакетной базой.

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Источник: linux.org.ru