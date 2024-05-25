Бета-версия KDE Plasma 6.1: Новые функции и улучшения для пользователей Wayland

Выпущена бета-версия рабочего окружения KDE Plasma 6.1 с поддержкой явной синхронизации (explicit sync) GPU, улучшенной тройной буферизацией, новыми функциями удаленного рабочего стола. Окончательный релиз ожидается 18 июня 2024 года.

Основные нововведения

Главное новшество в KDE Plasma 6.1 — долгожданная функция явной синхронизации (explicit sync) GPU, которая будет полезна пользователям видеокарт NVIDIA, испытывающим проблемы с сеансом Plasma Wayland. Теперь, когда явная синхронизация появилась в графическом стеке Mesa 24.1, пользователи Plasma могут существенно улучшить работу на протоколе Wayland.

«Вкратце, это позволяет приложениям сообщать композитору, когда отображать кадры на экране, уменьшая задержку и графические артефакты. Эффект должен быть особенно заметен при использовании видеокарт NVIDIA, которые поддерживают только этот стиль рендеринга. Отсутствие поддержки в Wayland было самой распространенной причиной случайных графических артефактов и замедлений,» — отметил известный разработчик KDE Нейт Грэхэм.

Ещё KDE Plasma 6.1 обещает поддержку тройной буферизации для более плавной анимации, лучшую поддержку приложений Flatpak, новую страницу удаленного рабочего стола в настройках системы, где можно включить и настроить удаленную RDP-авторизацию, новый эффект «Скрыть курсор», который автоматически скрывает указатель после периода бездействия. А также:

улучшенные уведомления;

ручное сохранение сеанса на Plasma Wayland

возможность выполнять расчеты и конвертацию единиц измерения в Kicker;

улучшенную поддержку VPN WireGuard.

Дополнительные улучшения

Кроме того, в KDE Plasma 6.1 по умолчанию будет использоваться новый эффект «Потрясти курсор, чтобы найти его». Добавлена возможность синхронизации цвета подсветки клавиш с активным акцентным цветом на ноутбуках с клавиатурами с RGB-подсветкой, поддержка ручного обновления приложений Snap в центре приложений Plasma Discover. Множество улучшений в виджете питания и батареи, поддержка прямого вывода для повёрнутых экранов и улучшенная поддержка приложений XWayland.

Вдобавок к этому, KDE Plasma 6.1 предлагает экспериментальную функцию восстановления сеанса для Plasma Wayland, которая заново открывает приложения, запущенные при последнем выходе, более современные страницы настроек системы, а также многочисленные улучшения пользовательского интерфейса.

Источник: linux.org.ru