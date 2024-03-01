Бета-версия нового патча для Starfield выйдет на следующей неделе — улучшения фоторежима, сканера и отслеживания миссий

Разработчики космической ролевой игры Starfield из Bethesda Game Studios продолжают перевыполнять план по частоте обновлений (раз в шесть недель) — следующий патч выйдет менее чем через месяц после предыдущего. Источник изображения: Steam (SinEx)

Источник: 3dnews.ru