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Бета-версия нового патча для Starfield выйдет на следующей неделе — улучшения фоторежима, сканера и отслеживания миссий

Разработчики космической ролевой игры Starfield из Bethesda Game Studios продолжают перевыполнять план по частоте обновлений (раз в шесть недель) — следующий патч выйдет менее чем через месяц после предыдущего. Источник изображения: Steam (SinEx)
Источник: 3dnews.ru

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