Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 15.5

Разработка дистрибутива openSUSE Leap 15.5 перешла на стадию бета-тестирования. Выпуск сформирован на основе базового набора пакетов, единого с дистрибутивом SUSE Linux Enterprise 15 SP 5 и также включает некоторые пользовательские приложения из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.3 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x). Релиз openSUSE Leap 15.4 ожидается в начале июня 2023 года.

Из изменений в openSUSE Leap 15.5 отмечается обновление KDE Plasma 5.27, Python 3.10, mdadm 4.2. Обновлён графический стек и Mesa. По умолчанию включён репозиторий для установки видеокодека OpenH264. Версия ядра Linux не изменилась (5.14.21). Добавлена возможность быстрой миграции на новую версию с прошлых выпусков.