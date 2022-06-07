Бета-выпуск почтового клиента Thunderbird 102

Представлен бета-выпуск новой значительной ветки почтового клиента Thunderbird 102, основанного на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 102. Релиз намечен на 28 июня.
Наиболее заметные изменения:
- Встроен клиент для системы децентрализованных коммуникаций Matrix. Реализация поддерживает такие расширенные возможности, как сквозное шифрование, отправка приглашений, отложенная загрузка участников и редактирование отправленных сообщений.
- Добавлен новый мастер импорта и экспорта, поддерживающий перенос сообщений, настроек, фильтров, адресной книги и учётных записей из различных конфигураций, в том числе обеспечивающий миграцию с Outlook и SeaMonkey.
- Предложена новая реализация адресной книги с поддержкой vCard.
- Добавлена боковая панель Spaces с кнопками для быстрого переключения между режимами работы программы (email, адресная книга, календарь. чат, дополнения).
- Предоставлена возможность вставки эскизов для предпросмотра содержимого ссылок в письмах. При добавлении ссылки в процессе написания письма теперь вводится предложение добавить для ссылки эскиз связанного с ней содержимого, который увидит получатель.
- Вместо мастера добавления новой учётной записи при первом запуске выводится сводный экран с перечнем возможных начальных действий, таких как настройка существующей учётной записи, импорт профиля, создание нового email, настройка календаря, чата и ленты новостей.
- Изменено оформление заголовков писем.
Источник: opennet.ru