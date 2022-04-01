Бета-выпуск Ubuntu 22.04

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 22.04 «Jammy Jellyfish», после формирования которого произведена полная заморозка пакетной базы, и разработчики перешли к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз, который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет до 2027 года, запланирован на 21 апреля. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные изменения:

Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 42, в котором добавлены общие для всего окружения настройки тёмного стиля оформления интерфейса и проведена оптимизация производительности GNOME Shell. При нажатии кнопки PrintScreen предоставлена возможность создания скринкаста или скриншота выделенной части экрана или отдельного окна. Для сохранения целостного оформления и стабильности работы пользовательского окружения в Ubuntu 22.04 оставлены версии некоторых приложений из ветки GNOME 41 (в основном речь о приложениях, переведённых в GNOME 42 на GTK 4 и libadwaita). Для большинства конфигураций по умолчанию задействован сеанс рабочего стола на базе протокола Wayland, но при входе в систему оставлена возможность отката на использование X-сервера.

Предложено 10 вариантов цветового оформления в тёмном и светлом стилях. Пиктограммы на рабочем столе по умолчанию перемещены в правый нижний угол экрана (данное поведение можно изменить в настройках внешнего вида). В теме оформления Yaru для всех элементов кнопок, ползунков, виджетов и переключателей вместо баклажанового цвета задействован оранжевый цвет. Аналогичная замена выполнена в наборе пиктограмм. Цвет кнопки закрытия активного окна изменён с оранжевого на серый, а цвет ручек ползунков с светло-серого на белый.

Браузер Firefox теперь поставляется только в формате Snap. Deb-пакеты firefox и firefox-locale замены на заглушки, устанавливающие Snap-пакет с Firefox. Для пользователей deb-пакета предоставлен прозрачный процесс перехода на snap через публикацию обновления, которое установит snap-пакет и перенесёт текущие настройки из домашнего каталога пользователя.

С целью повышения безопасности по умолчанию отключена утилита os-prober, находящая загрузочные разделы других ОС и добавляющая их в загрузочное меню. Для загрузки альтернативных ОС рекомендуется использовать загрузчик UEFI. Для возвращения автоматического определения сторонних ОС в /etc/default/grub можно изменить настройку GRUB_DISABLE_OS_PROBER и выполнить команду «sudo update-grub».

Отключён доступ к NFS-разделам с использованием протокола UDP (ядро собрано с опцией CONFIG_NFS_DISABLE_UDP_SUPPORT=y).

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.15. Обновлены версии пакетов: GCC 11.2, Python 3.10, Ruby 3.0, PHP 8.1, Perl 5.34, LibreOffice 7.3, BlueZ 5.63, CUPS 2.4, NetworkManager 1.36, Mesa 22, Poppler 22.02, PulseAudio 16, xdg-desktop-portal 1.14, PostgreSQL 14. Осуществлён переход на новые ветки OpenLDAP 2.5 и BIND 9.18.

По умолчанию задействован пакетный фильтр nftables. Для сохранения обратной совместимости доступен пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как и в iptables, но транслирующий полученные правила в байткод nf_tables.

В OpenSSH по умолчанию отключена поддержка цифровых подписей на базе RSA-ключей с хэшем SHA-1 («ssh-rsa»). В утилиту scp добавлена опция «-s» для работы по протоколу SFTP.

В сборках Ubuntu Server для систем IBM POWER (ppc64el) прекращена поддержка процессоров Power8, сборки теперь собираются для CPU Power9 («—with-cpu=power9»).

Обеспечено формирование работающих в live-режиме установочных сборок для архитектуры RISC-V.

В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.24.3 и набор приложений KDE Gear 21.12.

В Xubuntu продолжена поставка рабочего стола Xfce 4.16. Набор тем оформления Greybird обновлён до версии 3.23.1 с поддержкой GTK 4 и libhandy, что улучшило унификацию оформления приложений GNOME и GTK4 с общим стилем Xubuntu. Обновлён набор elementary-xfce 0.16, в котором предложено много новых пиктограмм. Задействован текстовый редактор Mousepad 0.5.8 с поддержкой сохранения сеансов и плагинов. В просмотрщике изображений Ristretto 0.12.2 улучшена работа с миниатюрами.

В Ubuntu MATE рабочий стол MATE обновлён до корректирующего выпуска 1.26.1. Стилевое оформление переведено на вариант темы Yaru (применяется в Ubuntu Desktop), адаптированный для работы в MATE. В основной состав включены новые приложения GNOME Clocks, Maps и Weather. Обновлён набор индикаторов для панели. За счёт удаления проприетарных драйверов NVIDIA (теперь загружаются отдельно), устранения дубликатов пиктограмм и удаления старых тем оформления размер установочного образа уменьшен до 2.8 ГБ (до чистки был 4.1 ГБ).

В Ubuntu Budgie задействован новый выпуск рабочего стола Budgie 10.6. Обновлены апплеты.

В Ubuntu Studio обновлены версии Blender 3.0.1, KDEnlive 21.12.3, Krita 5.0.2, Gimp 2.10.24, Ardour 6.9, Scribus 1.5.7, Darktable 3.6.0, Inkscape 1.1.2, Carla 2.4.2, Studio Controls 2.3.0, OBS Studio 27.2.3, MyPaint 2.0.1.

В сборках Lubuntu осуществлён переход на графическое окружение LXQt 1.0.

Для тестирования доступны бета-выпуски двух неофициальных редакций Ubuntu 22.04 — Ubuntu Cinnamon Remix 22.04 с рабочим столом Cinnamon и Ubuntu Unity 22.04 с рабочим столом Unity7.

Источник: opennet.ru