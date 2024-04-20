Bethesda готовит «несколько очень хороших обновлений» для Starfield, а Fallout 5 не в приоритете

Пока игры Fallout наслаждаются повышенным вниманием благодаря сериалу от Amazon, покупатели Starfield сидят без существенных обновлений. Впрочем, если верить Тодду Говарду (Todd Howard), скоро и на их улице наступит праздник. Источник изображения: Steam (SinEx)

Источник: 3dnews.ru