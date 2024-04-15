«Bethesda никогда не меняется»: релиз амбициозного мода Fallout: London перенесли на неопределённый срок из-за крупного обновления для Fallout 4

Недавние новости о скором релизе обновления «следующего поколения» для ролевого шутера Fallout 4 обрадовали многих, однако для амбициозного мода Fallout: London премьера апгрейда означала изменение уже озвученных планов. Источник изображений: The Folon Team

Источник: 3dnews.ru