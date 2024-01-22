Bethesda признала, что разработчики чинят Starfield медленнее моддеров, но на это есть причина

Пока разработчики из Bethesda Game Studios только готовятся перейти к регулярному выпуску обновлений для Starfield, фанаты недоумевают, почему моддеры справляются с задачей по исправлению амбициозной космической RPG быстрее её создателей. У Bethesda есть ответ на этот вопрос. Источник изображения: Steam (idie970)

Источник: 3dnews.ru