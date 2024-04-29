«Бежим из Таркова, ребята!»: игроки встретили восторгами дату старта раннего доступа тактического шутера Gray Zone Warfare в духе Escape from Tarkov

Разработчики из чешской студии Madfinger Games раскрыли дату выхода в раннем доступе своего реалистичного тактического MMO-шутера Gray Zone Warfare в духе Escape from Tarkov. Анонс сопровождался геймплейным трейлером. Источник изображений: Madfinger Games

Источник: 3dnews.ru