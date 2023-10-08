Безработица в американском IT-секторе растёт — ИИ одна из причин

В прошлом месяце уровень безработицы в ИТ-секторе США вырос до 4,3 %, что значительно выше общенационального уровня 3,8 %. Это может свидетельствовать о замедлении найма сотрудников на должности начального уровня в связи с расширением автоматизации на основе ИИ. Источник изображения: niekverlaan / Pixabay

Источник: 3dnews.ru