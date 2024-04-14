Библиотека LibGodot для встраивания в приложения сцен, созданных для игрового движка Godot

Мигель де Икаса (Miguel de Icaza), основатель таких проектов, как GNOME, Midnight Commander и Mono, представил инициативу по реализации возможности встраивания в приложения произвольных сцен, подготовленных для игрового движка Godot. Для включения в состав Godot предложена библиотека LibGodot, позволяющая отрисовывать контент, созданный для движка Godot, а также предоставляющая API для управления движком и взаимодействия с контентом. Библиотека поддерживает динамическое и статическое связывание и может использоваться с кодом на C++, Swift, Rust, Python и других языках, для которых созданы обвязки GDExtension. Код открыт под лицензией MIT.

Разработчики библиотеки намерены добиться включения экспериментальной поддержки LibGodot в состав выпуска Godot 4.3, а в версии Godot 4.4 обеспечить поддержку в LibGodot графического API OpenGL и платформ Android, Windows, Linux (X11 и Wayland), помимо изначально поддерживаемых macOS и iOS. Из областей применения LibGodot, кроме интеграции контента Godot в графический интерфейс приложения (показа окон Godot, как части интерфейса), отмечается возможность управления движком Godot из приложения и решение задач, связанных с автоматизацией разработки (например, для задействования при сборке ассетов).



Источник: opennet.ru