Билл Гейтс инвестировал в трековые ветрогенераторы, которые могут втрое снизить стоимость получения энергии

Американская компания Airloom Energy сообщила о планах создать принципиально новые ветряные генераторы, которые в три раза снизят стоимость выработки электричества силой ветра. Возглавил Airloom Energy выходец из Google, а среди первых инвесторов главным стал фонд Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса (Bill Gates). Источник изображений: Airloom Energy

Источник: 3dnews.ru