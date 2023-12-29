Binance почти на треть нарастила пользовательскую базу, несмотря на расследование, штраф и уход гендира

Несмотря громадный штраф, который криптобирже Binance придётся выплатить в рамках урегулирования исков Министерства юстиции США, а также вынужденный уход гендиректора Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) со своего поста, крупнейшая в мире площадка для торговли криптовалютой значительно нарастила в 2023 году пользовательскую базу. Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru