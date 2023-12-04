BioWare показала красоты Тедаса в новом тизере Dragon Age: Dreadwolf и открыла страницу игры в Steam — поддержки русского языка не будет

На дворе 4 декабря, а значит фанаты Dragon Age празднуют неофициальный день всей ролевой серии. Отметить его решили и в студии BioWare, трудящейся в настоящее время над следующей игрой франшизы Dragon Age: Dreadwolf. Источник изображений: BioWare

Источник: 3dnews.ru